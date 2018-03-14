Дарья Касаткина: "Свои лучшие матчи я провожу против лучших соперниц"

Россиянка Дарья Касаткина после победы над второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки (6:4, 7:5) в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе сказала, что не задумывается о достижениях соперниц. Спортсменка отметила, что для достижения больших целей необходимо побеждать самых сильных оппоненток.

- Я не задумываюсь о титулах соперниц, - цитирует официальный сайт турнира Касаткину. - Я просто выхожу на корт и наслаждаюсь каждой минутой игры. И да, свои лучшие матчи я провожу против лучших соперниц.

Как я говорю, если хочешь быть на вершине, нужно побеждать сильнейших. Это весьма простое правило.

Напомним, Касаткина в 1/4 финала сыграет с немкой Ангелик Кербер, которая ранее переиграла француженку Каролин Гарсия (6:1, 6:1).