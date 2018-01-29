Дарья Касаткина: "St. Petersburg Ladies Trophy сравниваю чуть ли не с турнирами "Большого шлема"

Российская теннисистка Дарья Касаткина​ положительно высказалась о турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В первом круге турнира она встретится с Викторией Кузьмовой из Словакии.

– Я всем говорю, что турнир в Санкт-Петербурге один из лучших в году, – цитирует wta.formulatx.com Касаткину. – Я его сравниваю чуть ли не с турнирами "Большого шлема". Атмосфера, организация, сам турнир, город, все это вместе – просто бомба! Хочется сюда приезжать, возвращаться и уезжать отсюда не хочется, как бы долго ты здесь ни был. Я третий год здесь и готова приезжать сюда до конца своей карьеры.

– Какие цели у вас на этот сезон 2018 года: попасть в топ-10, завоевать еще один титул WTA или вы сейчас не планируете ничего конкретного?

– Мы с моим тренером решили поставить задачу войти в топ-15 рейтинга, а турниры… Их так много, что тяжело сказать. Но, конечно, хочется выиграть турнир Большого шлема – это 100 процентов! Тем более наблюдая за результатами женских соревнований, понимаешь, что сейчас шансы есть у каждого, поэтому я считаю, что это нормально – ставить перед собой такие цели. И я сделаю все возможное.