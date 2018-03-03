Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько

Украинка Леся Цуренко вышла в финал турнира WTA в Акапулько. Сегодня она за 1 час 47 минут обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.
Вторая финалистка определится во встрече Штефани Фегеле - Ребекка Петерссон.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Леся Цуренко (Украина, 7) - Дарья Гаврилова (Австралия, 3, WC) - 6:2, 6:4
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Я из Волгограда
Не исключаю,что совсем не скоро у ЧМОки могут появиться мозги и,прежде чем что-то сказать,он сначала начнёт думать. Вариант,конечно, из области фантастики, но всё же... А если серьёзно,ЧМОка, то что мы имеем в украинском женском теннисе на сегодня? Есть Свитолина,железный игрок первой десятки, и,вполне возможно,будущая первая ракетка. Есть молоденькая,но жутко талантливая Марта Костюк- в недалёком будущем потенциальная теннисистка первой десятки. Ну а третья то кто? 40-я ракетка Леся Цуренко,которой скоро исполнится 29 лет? И которая никогда не поднималась выше 29-го места в мировом рейтинге? Не смеши, ЧМОка. С таким же успехом можно сказать,что совсем скоро в десятке будут наши ребята: Хачанов,Медведев и твой любимчик Андрюха Рууубббллёёв. Каждый из них за последние месяцы выиграл по турниру,а главное - все они молоды,в отличие от той же Цуренко. И,кстати,ЧМОка,хорошо что ты ничего не смыслишь в ставках, иначе пришлось бы тебе после победы Рублёва в Умаге продавать почку,квартиру и перебираться в коробку из под холодильника...PS. И вообще,ЧМОка,все,кому ты предрекаешь взлёт и победы,затем почему-то лажают. Американские фигуристки-одиночницы до сих пор проклинают тебя. Ведь ты чем-то там учуял,что золото уплывёт в США,и эти фигуристки ехали себе спокойно на Олимпиаду,зная что золото у них в кармане - сам ЧМОка это предсказал. А в результате -девятое,десятое и одиннадцатое место. Позорище. Ты бы,ЧМОка,хотя бы извинился перед ними.
18:13
Бабасян Арсен Ноунеймович
Украиночки бесподобны.) Не исключаю, что совсем скоро в рейтинговой десятке будет 3 украинки, и Свитолина во главе рейтинга.) Более чем вероятно!)
09:52
Ник Украина
Вот так то.
09:09