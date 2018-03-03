Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько

Украинка Леся Цуренко вышла в финал турнира WTA в Акапулько. Сегодня она за 1 час 47 минут обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

Вторая финалистка определится во встрече Штефани Фегеле - Ребекка Петерссон.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Леся Цуренко (Украина, 7) - Дарья Гаврилова (Австралия, 3, WC) - 6:2, 6:4