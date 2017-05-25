Бертенс встретится с Дои в полуфинале турнира в Нюрнберге

Голландка Кики Бертенс в двух сетах обыграла американку Элисон Риске в четвертьфинале турнира WTA в Нюрнберге. Ее следующей соперницей станет японка Мисаки Дои. Также в полуфинал пробилась чешка Барбора Крейчикова, одолевшая немку Карину Виттхефт.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2017

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бертенс (Голландия, 1) – Риске (США, 5) – 6:4, 6:3

Крейчикова (Чехия, Q) – Виттхефт (Германия) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:2)