Азаренко может вернуться на корт в июне

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в своем Твиттере сообщила, что может возобновить выступления после рождения ребенка в июне, во время травяного сезона. 27-летняя спортсменка может принять участие на турнирах в Хертогенбосе или Ноттигеме, которые пройдут с 12 по 18 июня, на Майорке или в Бирмингеме (19 - 25 июня) или в Истборне (25 июня - 1 июля). Уимблдон стартует 3 июля.

- У меня хорошие новости, - написала Азаренко. - Я прогрессирую на тренировках и чувствую, что готова выйти на корт и соревноваться. К тому же Лео (сын Азаренко. - Прим. "СЭ") сказал, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон. Я утвержу свое расписание в ближайшие дни, я хочу сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном. Буду держать вас в курсе! Спасибо за поддержку, скоро увидимся.