Арина Соболенко: "В женском теннисе нет дружбы, только соперничество"

Первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко подчеркнула, что в теннисе дружбы между девушками практически не бывает. Также она отметила, что финальный матч турнира WTA в Тяньцзине против россиянки Марии Шараповой (5:7, 6:7) пересматривала несколько раз.

– В мужском теннисе охотнее идут на контакт, парни более общительны, – цитирует "Прессбол" Соболенко. – В женском туре друг к другу относятся с некоторым презрением, что ли. Конечно, по-разному бывает, но в основном ситуация предсказуемая. Дружбы как таковой нет, только соперничество и жесткая конкуренция. Это чисто женское, мне кажется.

Серену Уильямс, например, я в этом году даже не видела. Маша Шарапова всегда сконцентрированна. Вся в себе. Как мне показалось, во время турнира она вообще ни с кем не общается, кроме своей команды. Но у меня, по большому счету, не было времени присматриваться к другим теннисисткам.

Во время награждения в Тяньцзине возможности поговорить с Шараповой не было. Улыбнулись друг другу, сфотографировались. Потом пересеклись в коридоре. Она пожелала удачи мне, а я ей. Дважды пересматривала тот финал. Первый раз – делали разбор игры с тренером. Второй – совсем недавно из интереса. Кстати, во время матча казалось, что мы показывали ужасный теннис, который выглядел со стороны просто отвратительно. А сейчас поняла, что противостояние получилось действительно захватывающим и интересным.