Анника Бек завершила карьеру в возрасте 24 лет

Немка Анника Бек объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет. Как сообщает tennisworldusa.org, причиной стали травмы, из-за которых она не выступала в этом году. По словам самой спортсменки, у нее появились другие приоритеты.

Отметим, что ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 37-я (июль 2016 года). На ее счету две победы в турнирах WTA в одиночном разряде и один раз она выигрывала в парном.

– Мне пришлось столкнуться с некоторыми препятствиями с начала 2017 года, – написала Бек в твиттере. – Как вы знаете, я потратила время на расширение горизонтов. Я пришла к выводу, что пришло сменить приоритеты в жизни. Я начала учиться, и мне это очень нравится.

Это требует много времени и усилий. Теннис не так важен, как раньше, но, конечно, моя любовь к игре такая же сильная, как и всегда.