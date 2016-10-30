Андрей Чесноков: "Макарова и Веснина провели феноменально итоговый турнир WTA"

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков считает феноменальным выступление Елены Весниной и Екатерины Макаровой в итоговом турнире WTA. Россиянки в финальном матче парного разряда одержали победу над американкой Бетани Маттек-Сандс и чешкой Люси Шафаржовой – 7:6 (7:5), 6:3.

– Мне кажется, что, проиграв в первом круге на турнире в Пекине и на "Кубке Кремля", Макарова с Весниной просто-напросто настроились на этот заключительный турнир в Сингапуре и провели там феноменально все матчи до единого, – цитирует ТАСС Чеснокова. – Думаю, что, обыграв на пути к финалу своих главных конкуренток Мартину Хингис и Саню Мирзу, они в решающем матче раскрепостились и играли очень уверенно и классно.