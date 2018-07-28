Анастасия Потапова: "Рада, что пошел дождь, и у меня будет время восстановиться перед финалом"

17-летняя россиянка Анастасия Потапова прокомментировала выход в финал Moscow River Cup, где она сыграет против своей ровесницы из Сербии Ольги Данилович.

– Впечатления – самые сильные. Все-таки я впервые в жизни вышла в финал турнира WTA да еще и у себя дома, при родных трибунах. Это, конечно, не передать словами, – сказала Потапова в интервью пресс-службе турнира. – В первом сете у меня игра снова, к сожалению, не складывалась, но во втором удалось вернуться и найти свою игру. Обидно только, что все ошибки судей сегодня были в мою сторону, а против меня – ни одной.

– Как восприняли то, что ваш парный матч был прерван из-за дождя?

– На самом деле, со мной в последнее время это случается достаточно часто, и я уже привыкла. Для меня это неудивительно. Только, возможно, если все сложится хорошо, завтра придется играть три матча. Сначала финал одиночки, потом будем доигрывать полуфинал в паре, а потом, если все сложится, и финал в паре. Завтра у меня будет тяжелый день. Но не буду скрывать, я сейчас рада тому, что пошел дождь, и мы не доиграли пару и у меня будет возможность остановиться перед одиночкой. ​