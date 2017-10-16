Ализе Корне: "С такой игрой могу победить любого"

Француженка Ализе Корне, переигравшая в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" россиянку Екатерину Макарову (6:3, 6:3), ожидает непростого следующего матча, где ее соперницей станет Мария Шарапова или Магдалена Рыбарикова.

– Я посмотрела на свою сетку и сказала: "Ничего себе, непростая сетка!". Но с другой стороны, они тоже сейчас возвращаются с турниров немного уставшие. А если я буду играть так, как играла сегодня – я смогу победить любого игрока, – цитирует Корне пресс-служба "ВТБ Кубка Кремля".