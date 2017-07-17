Александрова обыграла Крейчикову в первом круге в Бухаресте

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Бухаресте. В первом раунде она в трех сетах одолела Барбору Крейчикову из Чехии. Ее следующая соперница определится в поединке румынки Александры Дулгеру и Сесиль Каратанчевой из Болгарии.
Также во второй круг пробились испанка Карла Суарес Наварро и Александра Соснович из Белоруссии.
Бухарест (Румыния)
Турнир WTA Bucharest Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 9) – Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:0, 6:2
Суарес Наварро (Испания, 2) - Бек (Германия) - 6:0, 6:1
Соснович (Белоруссия) - Бара (Румыния, WC) - 6:4, 6:4