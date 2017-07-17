Александрова обыграла Крейчикову в первом круге в Бухаресте

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Бухаресте. В первом раунде она в трех сетах одолела Барбору Крейчикову из Чехии. Ее следующая соперница определится в поединке румынки Александры Дулгеру и Сесиль Каратанчевой из Болгарии.

Также во второй круг пробились испанка Карла Суарес Наварро и Александра Соснович из Белоруссии.

Бухарест (Румыния)

Турнир WTA Bucharest Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 9) – Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:0, 6:2

Суарес Наварро (Испания, 2) - Бек (Германия) - 6:0, 6:1

Соснович (Белоруссия) - Бара (Румыния, WC) - 6:4, 6:4