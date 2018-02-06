Александр Островский: "Планируем доставлять игроков на стадион на лодках"

Генеральный директор нового турнира в Москве Moscow River Cup, который пройдет в конце июля на кортах Национального теннисного центра, Александр Островский рассказал о намерении удивить игроков необычным способом доставки от официального отеля до стадиона. По его словам, трансфер будет осуществляться по каналу имени Москвы.

– Есть идея доставлять игроков от официального отеля, который находится недалеко, на лодках, чтобы они в пробках не стояли, – сказал Островский.

– Вот это здорово! – отреагировала олимпийская чемпионка Елена Веснина. – По себе могу сказать, что очень тяжело, когда отель находится далеко и приходится подолгу добираться, стоять в пробках, тратится много сил и рушится график подготовки к матчам. (Мария НИКУЛАШКИНА)