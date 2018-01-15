Александр Медведев: "Если бы не допинговый скандал, у конкурентов Петербурга в борьбе за Итоговый турнир WTA не было бы шансов"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев считает, что у Санкт-Петербурга не было бы конкурентов за право проведения Итогового турнира WTA, если бы не ситуация с допинговым скандалом. Он также добавил, что хочет, чтобы решение о месте проведения турнира принимали по параметрам, не связанным с политикой.



– Оцените шансы Санкт-Петербурга на проведение Итогового турнира WTA в конкуренции с Шэньчжэнем и Сингапуром.

– Действительно осталась только тройка кандидатов. Мы в постоянном контакте с руководством WТА, – сказал Медведев. – Скажу честно, если бы не было политизированной ситуации вокруг Олимпиады и так называемого допингового скандала, шансов у конкурентов просто бы не было.

Хотелось, чтобы решение принимали по параметрам, которые лежат вне сферы даже не политики, а политиканства. Мы выложили на стол все свои козыри – нам скрывать нечего. (Сергей ЯРЕМЕНКО)