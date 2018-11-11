Александр Медведев: "Дорога Шараповой в Санкт-Петербург открыта, договор подписан"

Генеральный директор St . Petersburg Ladies Trophy , заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев подтвердил "СЭ" участие Марии Шараповой в турнире, который пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге.

– С удовольствием подтверждаю участие Марии Шараповой в St. Petersburg Ladies Trophy. Это уже отражено в ее графике и, самое главное, подписан договор об ее участии. Так что теперь дорога открыта. Надеюсь, что в начале сезона она наберет хорошую форму, чтобы всех порадовать интересным красивым теннисом, – сказал Медведев.

– Она выдвигала какие-то особые условия в соответствии со своим звездным статусом?

– Хочу подчеркнуть, что контракт абсолютно стандартный. В нем четко прописаны все обязанности спортсменки по участию в турнире, а их не мало. Помимо обязанности хорошо играть. Работа с представляющей ее интересы стороной была довольно длительной, но с учетом того, что у нас большой опыт работы с игроками высокого калибра, все было сделано очень профессионально. Мы рады, что сейчас об этом можно заявить.

– Ждете аншлаг на "Сибур-Арене"?

– Да. Тем более, что помимо Марии, которая, конечно, будет привлекать повышенное внимание публики, еще минимум две спортсменки из первой десятки будут у нас играть. Конечно, ждем и наших девушек – и Касаткину, и Макарову, и Вихлянцеву. Надеюсь, что и Светлана Кузнецова сможет выступить. Будет очень интересный турнир. Предлагаю всем зрителям уже начинать готовиться и покупать билеты. Фактор Шараповой не может не повлиять на их доступность.

– Если вдруг Шарапова задержится в Мельбурне…

– Из Мельбурна, с учетом разницы во времени можно прилететь, даже играя финал. В Санкт-Петербурге у нас есть возможность поставить первый матч на среду. Будет время и акклиматизироваться и потренироваться. (Мария Никулашкина)