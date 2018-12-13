"Светит солнце, спасибо тебе, Господи". Джокович опубликовал фотографию с тренировки

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал фотографию с беговой тренировки в своем Твиттере.

– Свежий воздух, светит солнце и здоровое тело, – подписал фотографию Джокович. – Мы благословлены. Спасибо тебе, Господи.

31-летний серб является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, всего на его счету 72 трофея. Ранее он был признан лучшим теннисистом 2018 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, что по итогам сезона Джокович заработал 12,6 миллиона долларов.