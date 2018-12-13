"Светит солнце, спасибо тебе, Господи". Джокович опубликовал фотографию с тренировки

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал фотографию с беговой тренировки в своем Твиттере.
– Свежий воздух, светит солнце и здоровое тело, – подписал фотографию Джокович. – Мы благословлены. Спасибо тебе, Господи.
31-летний серб является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, всего на его счету 72 трофея. Ранее он был признан лучшим теннисистом 2018 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Напомним, что по итогам сезона Джокович заработал 12,6 миллиона долларов.
Fresh air, sun is shining, healthy bodies. We are blessed. Thank you God 🙏❤🙌 pic.twitter.com/AlT8tWP2PQ– Novak Djokovic (@DjokerNole) 13 декабря 2018 г.
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