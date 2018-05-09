21:50 | Теннис

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс

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Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у представительницы Франции Кристины Младенович в третьем круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4

В четвертьфинале Шарапова встретится с голландкой Кики Бертенс, которая победила датчанку Каролин Возняцки (6:2, 6:2). Финал турнира в Мадриде пройдет 13 мая.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Кристина Младенович (Франция) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/11/6/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Платошкин Андрей

Чмока поражение "великой" Каро оплачивает))) А Машка вроде чуть ожила, может еще порадует болельщиков?

22:12

diskmen

Машенька не ожидал от тебя победы.Эта приятная неожиданность.Верим в тебя.

22:11

Sinaron

А где юродивый "оракул" Чмока, который предрекал вылет Шараповой?

22:08

shpasic

а Кики и удача не помогла)

22:08

shpasic

на классе))

22:06

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