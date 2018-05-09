Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у представительницы Франции Кристины Младенович в третьем круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4
В четвертьфинале Шарапова встретится с голландкой Кики Бертенс, которая победила датчанку Каролин Возняцки (6:2, 6:2). Финал турнира в Мадриде пройдет 13 мая.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) - Кристина Младенович (Франция) - 6:3, 6:4
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Платошкин Андрей
Чмока поражение "великой" Каро оплачивает))) А Машка вроде чуть ожила, может еще порадует болельщиков?
22:12
diskmen
Машенька не ожидал от тебя победы.Эта приятная неожиданность.Верим в тебя.
22:11
Sinaron
А где юродивый "оракул" Чмока, который предрекал вылет Шараповой?
22:08
shpasic
а Кики и удача не помогла)
22:08
shpasic
на классе))
22:06