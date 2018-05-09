Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у представительницы Франции Кристины Младенович в третьем круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4

В четвертьфинале Шарапова встретится с голландкой Кики Бертенс, которая победила датчанку Каролин Возняцки (6:2, 6:2). Финал турнира в Мадриде пройдет 13 мая.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Кристина Младенович (Франция) - 6:3, 6:4