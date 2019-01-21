Новак Джокович: "В какой-то момент не понимал, как обыграть Медведева"

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над россияниным Даниилом Медведевым в рамках одиночного разряда четвертого круга турнира "Большого шлема" Australian Open – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

– Думаю, что мой следующий оппонент смотрит это интервью. Я чувствую себя фантастически. Я очень силен. Сегодня была невероятная борьба на корте. Мне доставили много сложностей. Выходил к сетке и защищался. Не понимал в какой-то момент, как обыграть Медведева. Но в таких матчах ты понимаешь, что нужно ждать время для возможности. Мы играли на этих кортах несколько раз, жду недождусь следующей игры, – сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport.

Все об Australian open – здесь.