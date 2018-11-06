20:19 | Теннис

Надаль рассказал об операции на голеностопе

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, ранее снявшийся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне, сегодня перенес операцию на голеностопе. По словам 32-летнего спортсмена, хирургическое вмешательство прошло успешно.

- Всем привет. Спасибо за сообщения, которые я получил вчера и сегодня. Операция на голеностопе прошла успешно. Я уже нахожусь дома, - написал Надаль в своем Твиттере.

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