Надаль одержал 250-ю победу на турнирах "Большого шлема"

Победа второй ракетки мира Рафаэля Надаля над австралийцем Алекса де Минауром в матче третьего круга одиночного разряда Australian Open стала для 32-летнего испанца 250-й в рамках турнира "Большого шлема".
Для Надаля это 250-я победа на турнирах "Большого шлема". В Открытой эре до 16-кратного победителя турниров Большого шлема этот рубеж преодолели два игрока: Новак Джокович (260) и Роджер Федерер (362).
Следующим соперником Надаля станет чех Томаш Бердых. Матч за выход в четвертьфинал пройдет 20 января.
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Rafael Nadal becomes the third player to win 250 matches at Majors, following Roger Federer (342) and Novak Djokovic (260). #AusOpen– Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 18 января 2019 г.
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