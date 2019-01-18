Надаль одержал 250-ю победу на турнирах "Большого шлема"

Победа второй ракетки мира Рафаэля Надаля над австралийцем Алекса де Минауром в матче третьего круга одиночного разряда Australian Open стала для 32-летнего испанца 250-й в рамках турнира "Большого шлема".

Для Надаля это 250-я победа на турнирах "Большого шлема". В Открытой эре до 16-кратного победителя турниров Большого шлема этот рубеж преодолели два игрока: Новак Джокович (260) и Роджер Федерер (362).

Следующим соперником Надаля станет чех Томаш Бердых. Матч за выход в четвертьфинал пройдет 20 января.

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