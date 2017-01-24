Мария Шарапова 1 февраля приедет в Москву

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая готовится к возвращению на корт после дисквалификации, 1 февраля прибудет с однодневным визитом в Москву.

"Мария работает, тренируется, готовится. Все мы ждем ее возвращения на корт. Первого февраля она приедет в Москву по своим делам. К сожалению, не получится увидеться с ней – в воскресенье улечу на Кубок Дэвиса. Но мы периодически общаемся, в последний раз разговаривали перед Новым годом", – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева.

Напомним, что в июне Шарапова была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного препарата мельдония, в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев. Россиянка вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.

Теннисистка прибудет в Москву с однодневным визитом 1 февраля и примет участие в маркетинговой акции в одном из парков столицы.