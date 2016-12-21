Квитова вернется на корт только через полгода

Менеджер чешской теннисистки Петры Квитовой Кэти Спеллман заявила, что спортсменка пропустит шесть месяцев после операции на левой руке. 26-летняя чешка подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с ним она получила ножевое ранение.

– Врачи сказали, что операция на левой руке прошла очень хорошо, без осложнений, – цитирует ВВС Спеллмана. – Петре нужен постельный режим на протяжении 14 дней. Постепенное восстановление она начнет через 6 – 8 недель. Если процесс реабилитации пойдет хорошо, то Петра возьмет ракетку в руки месяца через три. Но, конечно, играть еще не сможет. В лучшем случае на корт она вернется через полгода. Пока очень рано делать более точные прогнозы.