Кузнецова выиграла "Кубок Кремля"

Светлана Кузнецова стала победительницей "Кубка Кремля". В финальном матче россиянка переиграла представительницу Австралии Дарью Гарвилову в двух сетах – 6:2, 6:1. В 2015 году Кузнецова также выиграла "Кубок Кремля", обыграв в решающем матче Анастасию Павлюченкову.
Победа на турнире позволила Кузнецовой отобраться на итоговый турнир WТА, который пройдет с 23 по 30 октября в Сингапуре. Россиянка сыграет в "белой" группе, ее соперницами станут Агнешка Радванска из Польши, чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.
Москва (Россия)
Турнир WTA "Кубок Кремля"
Призовой фонд 758 788 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
КУЗНЕЦОВА (Россия, 1, WC) – Гаврилова (Австралия) – 6:2, 6:1
.@SvetlanaK27 captures second straight #KremlinCup title!– WTA (@WTA) 22 октября 2016 г.
She’s heading to #WTAFinals!! pic.twitter.com/gLGQDL7cWi
oleg.bob
Светуля, классно! Теперь давай на итоговом в том же духе!
14:44
Alexx_mipt
молодец!
14:39