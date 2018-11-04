Карен Хачанов: "Профессионализм Джоковича вдохновляет многих"

Россиянин Карен Хачанов после финала турнира в Париже, где в двух сетах победил Новака Джоковича – 7:5, 6:4, выразил уважение сербу. 22-летний россиянин считает, что Джокович вдохновляет многих теннисистов на новые достижения.

– Всем добрый день, во-первых, я бы хотел поздравить Новака Джоковича с великолепным возвращением, он проделал огромный путь с начала года, – заявил Хачанов. – В этот понедельник Новак снова станет номером один в мировом рейтинге. Твой профессионализм вдохновляет многих на новые достижения. Для меня огромная честь разделить сегодня корт с 14-кратным победителем турнира Большого шлема. Спасибо твоей команде за выдающуюся работу!

Для Хачанова это четвертый титул в карьере и первая победа на турнире из серии "Мастерс".​ 22-летний спортсмен вышел в финал турнира ATP только в четвертый раз.