Карен Хачанов – о Маррее: "Грустно слышать такие слова от Энди. Оставайся сильным"

Российский теннисист Карен Хачанов в Твиттере прокомментировал решение Энди Маррея​ завершить карьеру в 2019 году. Его последним турниром может стать уже Australian Open.

– Грустно слышать такие слова от Энди. Ты настоящий чемпион нашего спорта и отличный пример для каждого из теннисистов. Оставайся сильным, – написал Хачанов в твиттере.

31-летний британец уже давно страдает из-за проблем с бедром. В январе 2018 года он перенес операцию, а вернуться смог лишь в начале лета на турнирах в Лондоне и Истборне.

Маррей – победитель 47 турниров ATP (из них 45 в одиночном разряде). Он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы: US Open-2012 и Уимблдон в 2013 и 2016. Британец - единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году стал первой ракеткой мира.

Маррей объявил, что планирует завершить карьеру после Уимблдона