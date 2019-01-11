Маррей объявил, что планирует завершить карьеру после Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что хочет завершить карьеру. Причиной такого решения стала боль в бедре. Спортсмен получил травму в июле 2017 года, в январе 2018 года перенес операцию.

- Я общался с командой и сказал: "Я так больше не могу". Мне нужно было установить крайний срок, потому что я играл и не понимал, когда боль уйдет. Понял, что нужно принять такое решение. Сказал команде, что смогу терпеть до Уимблдона, а там хочу закончить. Но не уверен, что и это у меня получится. Я выступлю в Мельбурне, так как смогу играть на определенном уровне, но уже не на том, что был раньше, - сказал Маррей на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном канате Australian Open

Маррей - победитель 47 турниров ATP (из них 45 в одиночном разряде). Он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы: US Open-2012 и Уимблдон в 2013 и 2016. Британец - единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году стал первой ракеткой мира.

Напомним, что в первом круге Australian Open Маррей сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

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