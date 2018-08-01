Истерика французского теннисиста в Вашингтоне. Видео

Француз Бенуа Пэр во время матча первого круга турнира в Вашингтоне крайне эмоционально отреагировал на поражение в одном из розыгрышей. Теннисист со злости сломал ракетку о корт. Пэр отправился за новой ракеткой, но на эмоциях сломал и ее.

Француз уступил киприоту Маркосу Багдатису (3:6, 6:3, 2:6) и завершил выступление на турнире в Вашингтоне.