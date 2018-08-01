Истерика французского теннисиста в Вашингтоне. Видео

Француз Бенуа Пэр во время матча первого круга турнира в Вашингтоне крайне эмоционально отреагировал на поражение в одном из розыгрышей. Теннисист со злости сломал ракетку о корт. Пэр отправился за новой ракеткой, но на эмоциях сломал и ее.
Француз уступил киприоту Маркосу Багдатису (3:6, 6:3, 2:6) и завершил выступление на турнире в Вашингтоне.
A meltdown of epic proportions from Benoit Paire 🎾🎾– Emily Benammar (@EmilyBenammar) 1 августа 2018 г.
Full video here https://t.co/Zgz1FTZLie pic.twitter.com/KIStWzrXht
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