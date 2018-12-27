Хачанов победил Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов победил австрийца Доминика Тима в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби со счетом 7:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут.

В полуфинальной игре, которая состоится 28 декабря, Хачанову будет противостоять серб Новак Джокович, который сыграет свой первый матч на турнире. В другом полуфинале встретятся представитель ЮАР Кевин Андерсон и испанец Рафаэль Надаль.

Мировой теннисный чемпионат в Абу-Даби проводится ежегодно с 2009 года. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

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