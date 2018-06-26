Энди Маррей: "Через какое-то время я вновь буду готов дать бой топ-теннисистам"

Британский теннисист Энди Маррей после победы в матче первого круга турнира в Истборне (Великобритания) над швейцарцем Стэном Вавринкой (6:1, 6:3) отметил, что постепенно набирает форму.

- Учитывая количество проведенных тренировок и то, как я играл в последних матчах, я полагаю, что еще могу противостоять сильнейшим игрокам, - приводит официальный сайт тура Маррея. - Может быть, это случится не на этой или следующей неделе, но через какое-то время я вновь буду готов дать бой топ-теннисистам. Я неплохо сыграл с Кирьосом в Лондоне. В целом я ожидал, что мне придется тяжелее, но пока я сыграл лишь два матча. Поединок с Вавринкой стал отличной проверкой для меня. Конечно, у него тоже были травмы, но он остается топ-игроком. Когда ты выступал на топ-уровне, то затем очень сложно смириться со своим новым положением. Это проблема для профессиональных спортсменов. У тебя остаются прежние ожидания. Я рад победе в первом круге, но теперь хочу большего.

Во втором круге турнира Маррей сыграет со своим соотечественником Кайлом Эдмундом.

Отметим, что Маррей не играл с июля 2017 года из-за травмы бедра.