19:45 | Теннис

Алексей Попырин уступил Мартину Клижану в первом круге Sydney International

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Представитель Австралии Алексей Попырин проиграл в трех сетах словаку Мартину Клижану со счетом 6:7, 6:4, 6:7.

Полностью результаты первого круга турнира выглядят следующим образом:

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 6:3

Райлли Опелка (США, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 6:4

Сэм Керри (США) - Малек Джазири (Тунис) - 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока

Гвидо Андреоцци (Аргентина, LL) - Мэттью Эбден (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:4

Йошихито Нишиока (Япония, Q) - Райан Харрисон (США) - 6:4, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) - Андриано Маннарино (Франция) - 6:3, 6:3.

Мартин Клижан (Словакия) - Алексей Попырин (Австралия) - 7:6, 4:6, 7:6.

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