Алексей Попырин уступил Мартину Клижану в первом круге Sydney International

Представитель Австралии Алексей Попырин проиграл в трех сетах словаку Мартину Клижану со счетом 6:7, 6:4, 6:7.
Полностью результаты первого круга турнира выглядят следующим образом:
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 5) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 6:3
Райлли Опелка (США, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 6:4
Сэм Керри (США) - Малек Джазири (Тунис) - 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока
Гвидо Андреоцци (Аргентина, LL) - Мэттью Эбден (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:4
Йошихито Нишиока (Япония, Q) - Райан Харрисон (США) - 6:4, 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) - Андриано Маннарино (Франция) - 6:3, 6:3.
Мартин Клижан (Словакия) - Алексей Попырин (Австралия) - 7:6, 4:6, 7:6.