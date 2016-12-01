17:51 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Пакистан впервые за 12 лет проведет матч Кубка Дэвиса

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Президент Федерации тенниса Пакистана Халид Редмани доволен решением Международной федерации о проведении матча Кубка Дэвиса против Ирана в феврале следующего года в этой стране. В последний раз пакистанцы принимали этот турнир в 2004 году.

– Мы приветствуем это решение, ведь оно поможет развивать теннис в нашей стране, – цитирует Dawn Рехмани. – В нашей стране стало безопасней. Пакистан недавно провел несколько международных мероприятий, так что ситуация хорошая.

Встреча Пакистана с Ираном состоится 3 - 5 февраля 2017 года.

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