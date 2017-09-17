Франция победила Сербию и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Франции стала первым финалистом Кубка Дэвиса. В полуфинальном матче французы выиграли у Сербии. Решающее очко принес Жо-Вилфрид Цонга, обыгравший Душана Лайовича. В последней пятой игре Лукас Пуйе встретится с Ласло Джере.

Соперник Франции по финалу определится в матче Бельгия - Австралия. На данный момент австралийцы ведут в серии 2:1.

В плей-офф за право остаться в Мировой группе Казахстан обыграл Аргентину, а Германия - Португалию.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Полуфинал

Франция - Сербия - 3:1

Цонга - Лайович - 2:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:2

Плей-офф

Швейцария - Белоруссия - 2:2

Лааксонен - Жирмонт - 6:2, 6:2, 5:7, 6:2

Португалия - Германия - 1:3

Соуза Ж. - Штруфф - 0:6, 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (6:8), 4:6

Голландия - Чехия - 2:2

Хаасе - Веселы - 6:1, 1:6, 6:3, 6:4

Казахстан - Аргентина - 3:2

Кукушкин - Шварцман - 6:4, 6:4, 7:6(7:2)