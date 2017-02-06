Даниил Медведев: "Джокович теперь мой друг? У него спросите"

Россиянин Даниил Медведев подтвердил, что во время 1/8 финала Кубка Дэвиса против Сербии ему удалось сыграть в карты со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Спортсмены проводили за картами время, когда их партнеры играли парный поединок. Матч завершился досрочной победой Сербии, которая перед последней игрой ведет 4:0.

– Новак Джокович открыл тайну, что когда ваши с ним партнеры по команде начинали парный матч, вы в раздевалке играли в карты.

– Так и было.

– Вы с ним тренировались в Монте-Карло, вместе летели в Ниш на частном самолете, теперь играли в карты. Можете сказать: вторая ракетка мира – мой друг?

– Нет, не думаю. Но лучше у него спросите (улыбается).

– Вы играете в карты, уважаете и компьютерные игры. Можно сказать, что вы игрок во всех смыслах?

– Да, я, скажем так, азартный человек. Что бы я ни делал, всегда и везде стараюсь победить. Очень люблю игры, весь спорт. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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