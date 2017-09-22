Жо-Вилфрид Цонга: "Жалею об одном - что не смог задержаться в Петербурге подольше"

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга в интервью "СЭ" после поражения от немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале St. Petersburg Open отметил, что травма помешала ему показать максимум своих возможностей. Он также добавил, что считает этот сезон лучшим в карьере.
– Какая у вас травма? – вопрос Цонге.
– Пока не могу сказать.
– Посетите Санкт-Петербург еще раз?
– Не знаю, появится ли у меня возможность сыграть здесь. На самом деле, я провел несколько отличных дней в вашем городе. Жалею об одном – что не смог задержаться в Петербурге на большее время.
– Сочтете ли вы этот сезон удачным, если вам удастся выиграть Кубок Дэвиса?
– У меня и так был хороший сезон. Я выиграл три турнира. Он один из лучших в моей карьере. Я вообще стараюсь смотреть на вещи позитивно, хотя сегодня выгляжу не очень счастливым. (Сергей ЯРЕМЕНКО)