Жо-Вилфрид Цонга: "Наслышан о красотах Петербурга, поэтому и поехал сюда, а не в Метц"

Теннисист Жо-Вилфрид Цонга в интервью "СЭ" отметил, что на St. Petersburg Open невероятная организация и атмосфера. Француз также добавил, что слышал много хвалебных отзывов о России.

– Когда решили ехать в Санкт-Петербург? Почему отказались от участия в турнире в Метце?

– Принял решение после US Open. У меня еще есть шанс попасть на Итоговый турнир, мне нужны очки. Организаторы St. Petersburg Open пригласили меня в Россию и я согласился. Необходимо что-то новое. Слышал от многих игроков о красотах Петербурга, поэтому принял решение посмотреть новый город, а не ехать в Метц, где я уже выиграл три титула. Выбор был прост.

– Что успели посмотреть в городе? Как освоились на арене?

– У меня было время приспособиться к покрытию. Успел потренироваться на обоих кортах. А в самом городе сходил в Юсуповский дворец. Интересный музей! Еще вчера вечером был в ресторане с видом на Исаакиевский сбор.

– Ваш соперник определится в противостоянии Донской – Жоау Соуза. Что скажете б этих игроках? Кто-то из ваших помощников будет наблюдать за этой игрой?

– Я знаю этих ребят давно, видел, как они играют. Гораздо важнее, чтобы я сам успел восстановиться после матча на Кубок Дэвиса. Соперники ничего не меняли в своей игре, а я свой последний матч провел в воскресенье.

– Вам много рассказывали о Петербурге, а что говорят в теннисных кругах про St. Petersburg Open?

– Я разговаривал со многими игроками и все они хвалят турнир. Здесь невероятная организация и атмосфера. Отличная инфраструктура и я говорю не только об отеле, но и о ресторане для теннисистов, раздевалках и прочем. 4 корта для турнира, который проходит в закрытом помещении – это просто здорово! (Сергей ЯРЕМЕНКО)