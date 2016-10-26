00:03 | ТЕННИС — ATP

Вавринка и Майер вышли во второй круг турнира в Швейцарии

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"Первый сеяный" турнира в Швейцарии Стэн Вавринка в матче первого круга обыграл своего соотечественника Марко Кьюдинелли  - 6:7(1:7), 6:1, 6:4. В другой встрече француз Бенуа Пэр не смог переиграть представителя Германии Флориана Майера 1:6, 7:6(7:2), 4:6.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 701 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вавринка (Швейцария, 1) - Кьюдинелли (Швейцария, WC) - 6:7(1:7), 6:1, 6:4

Майер Ф. (Германия) - Пэр (Франция) - 6:1, 6:7(2:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/basel/2016/

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