Вавринка и Майер вышли во второй круг турнира в Швейцарии

"Первый сеяный" турнира в Швейцарии Стэн Вавринка в матче первого круга обыграл своего соотечественника Марко Кьюдинелли - 6:7(1:7), 6:1, 6:4. В другой встрече француз Бенуа Пэр не смог переиграть представителя Германии Флориана Майера 1:6, 7:6(7:2), 4:6.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 701 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вавринка (Швейцария, 1) - Кьюдинелли (Швейцария, WC) - 6:7(1:7), 6:1, 6:4
Майер Ф. (Германия) - Пэр (Франция) - 6:1, 6:7(2:7), 6:4