Ватутин вошел в топ-50 чемпионской гонки ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Алексей Ватутин поднялся на 43-е место после того, как вышел в финал турнира серии "Челленджер" в Кемпере, где уступил французу Кентену Алису.

Лучшим из россиян в рейтинге остается Даниил Медведев, расположившийся на 10-й строчке.

В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему швейцарец Роджер Федерер.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 5 февраля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000

2 (2). Чилич (Хорватия) – 1290

3 (3). Чон Хен (Корея) – 785

4 (4). Эдмунд (Великобритания) – 765

5 (5). Димитров (Болгария) – 450

6 (6). Киргиос (Австралия) – 430

7 (7). Сандгрен (США) – 381

8 (8). Надаль (Испания) – 360

9 (9). Бердых (Чехия) – 360

10 (10). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 307…

21 (20). РУБЛЕВ (Россия) – 240…

43 (58). ВАТУТИН (Россия) – 145…

82 (75). ХАЧАНОВ (Россия) – 90

* – положение в предыдущем рейтинге