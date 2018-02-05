Ватутин вошел в топ-50 чемпионской гонки ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Алексей Ватутин поднялся на 43-е место после того, как вышел в финал турнира серии "Челленджер" в Кемпере, где уступил французу Кентену Алису.
Лучшим из россиян в рейтинге остается Даниил Медведев, расположившийся на 10-й строчке.
В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему швейцарец Роджер Федерер.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 5 февраля
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000
2 (2). Чилич (Хорватия) – 1290
3 (3). Чон Хен (Корея) – 785
4 (4). Эдмунд (Великобритания) – 765
5 (5). Димитров (Болгария) – 450
6 (6). Киргиос (Австралия) – 430
7 (7). Сандгрен (США) – 381
8 (8). Надаль (Испания) – 360
9 (9). Бердых (Чехия) – 360
10 (10). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 307…
21 (20). РУБЛЕВ (Россия) – 240…
43 (58). ВАТУТИН (Россия) – 145…
82 (75). ХАЧАНОВ (Россия) – 90
* – положение в предыдущем рейтинге