Тим и Карреньо Буста – во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро

Австриец Доминик Тим обыграл серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро – 6:2, 7:5. Его следующим соперником будет испанец Пабло Андухар.

В другой встрече Пабло Карреньо Буста из Испании одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато – 6:4, 6:1. Во втором круге он сыграет со словенцем Альяжем Бедене.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 695 825 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 2) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 7:5

Пабло Карреньо Буста (Испания, 3) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 6:4, 6:1