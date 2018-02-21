Тим и Карреньо Буста – во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро

Австриец Доминик Тим обыграл серба Душана Лайовича в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро – 6:2, 7:5. Его следующим соперником будет испанец Пабло Андухар.
В другой встрече Пабло Карреньо Буста из Испании одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато – 6:4, 6:1. Во втором круге он сыграет со словенцем Альяжем Бедене.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 695 825 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, 2) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 7:5
Пабло Карреньо Буста (Испания, 3) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 6:4, 6:1
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