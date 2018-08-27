Стефанос Циципас: "Может быть, в следующем сезоне мне удастся попасть в топ-8"

Греческий теннисист Стефанос Циципас накануне старта последнего в сезоне-2018 турнира "Большого шлема" – US Open поделился своими планами на новый сезон. Спортсмен не исключил, что может попасть в топ-8.

– Моя цель состояла в том, чтобы быть "сеяным" на Открытом чемпионате США, но я зашел слишком далеко, – приводит официальный сайт US Open слова Циципаса. – Я считаю, что заслужил это место. Это показывает, сколько я работал, чтобы добраться сюда. Быть "15-м сеяным" на Открытом чемпионате США для меня много значит. С нетерпением жду большего в следующем году. Может быть, удастся попасть в топ-8.

US Open стартует в понедельник, 27 августа, в Нью-Йорке. Циципас в первом круге турнира встретится с испанем Томми Робредо.

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