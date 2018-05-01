СМИ: Кафельников завершил карьеру из-за ставок на спорт

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников был вынужден завершить карьеру в 2003 году из-за связанного со ставками на спорт, утверждает Telegraph. Ранее Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе объявила, что 15 лет назад один из теннисистов, находившихся под расследованием, согласился уйти из спорта в обмен на неразглашение данных сведений.

Издание утверждает, что в то время у комиссии и СМИ не было доказательств вины Кафельникова. В настоящее время источник получил доступ к информации, согласно которой в 2003 году россиянин на турнире в Лионе уступил испанцу Фернандо Висенте (2:6, 3:6) по неспортивному принципу. К тому моменту серия поражений соперника Кафельникова насчитывала 12 матчей.

По данным СМИ, букмекеры закрыли прием ставок на ту встречу еще до ее начала. Одним из тех, кто хотел поставить деньги, был помогавший Кафельникову во время турнира во Франции Майкл Командор. Позднее он утверждал, что ставил против россиянина исходя из физической формы последнего, хотя ставка была оформлена через карту Кафельникова.

При этом сам россиянин на минувшей неделе дважды заявлял британским СМИ, что его решение об уходе из тенниса никак не связано с данным разбирательством.