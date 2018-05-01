СМИ: Кафельников завершил карьеру из-за ставок на спорт

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников был вынужден завершить карьеру в 2003 году из-за связанного со ставками на спорт, утверждает Telegraph. Ранее Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе объявила, что 15 лет назад один из теннисистов, находившихся под расследованием, согласился уйти из спорта в обмен на неразглашение данных сведений.
Издание утверждает, что в то время у комиссии и СМИ не было доказательств вины Кафельникова. В настоящее время источник получил доступ к информации, согласно которой в 2003 году россиянин на турнире в Лионе уступил испанцу Фернандо Висенте (2:6, 3:6) по неспортивному принципу. К тому моменту серия поражений соперника Кафельникова насчитывала 12 матчей.
По данным СМИ, букмекеры закрыли прием ставок на ту встречу еще до ее начала. Одним из тех, кто хотел поставить деньги, был помогавший Кафельникову во время турнира во Франции Майкл Командор. Позднее он утверждал, что ставил против россиянина исходя из физической формы последнего, хотя ставка была оформлена через карту Кафельникова.
При этом сам россиянин на минувшей неделе дважды заявлял британским СМИ, что его решение об уходе из тенниса никак не связано с данным разбирательством.
Candramelekh II
Судя по его прогнозам, он ни одной ставки не выиграл
18:57
old grumbler
Как красиво можно обойти тему того, что стал стар и не выдерживает конкуренции с молодыми...
18:41
fanat2017
Можно подумать,что остальные известные теннисисты не баловались этим. Достаточно вспомнить странные проигрыши всех без исключения теннисистов из первой сотни!!! Доказать невозможно. Я сам несколько раз видел матчи с договорным результатом,только меньше рангом!!!
18:18
Serenky25
Скоро и до Яшина доберутся уроды. Мол допинг ел и чувствовал себя "человеком пауком". Всю дрянь СЭ собираете.
18:18
За Арсеналий с децтва!))
Главным конторщиком был Колясик Давыденко, рубивший капусту на пару с братцем Эдиком.))
18:16
ВеликийПашаБуре
алкоголик ефремов, игруля кафель,нарк панов, неадекватный усатый повар - одни фрики в поросячьей секте....
18:02
карельский свинопас
вот значит как свинорылый бабосы зарабатывал...
17:50
mikeV
Конкурс "Кто тупее" - автор заголовка или упомянутый в статье Майкл Командор, который делал ставку на против теннисиста с его же (!) карты. Зато понятно теперь, в кого дочка такая креативная
17:45
эстонский армеец
Заголовок статьи "тупой". Что такое - "ставки на спорт"? А, если - "на погоду" или "на экономику"? Что за писаки работают в "СЭ"?
17:42