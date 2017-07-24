Шамиль Тарпищев: "Рублев уже в элите мирового тенниса"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире в хорватском Умаге. Тарпищев считает, что 19-летний россиянин добился колоссального успеха.

– Если человек уже в топ-50 попал, то, конечно, это успех, – приводит Р-Спорт слова Тарпищева. – А для Рублева успех колоссальный. Он уже в элите мирового тенниса. Главное, что теперь он может планировать свои выступления, потому что когда он был вне первой сотни, то было непонятно, куда он в итоге попадает.

Парню 19 лет, пару лет он будет только приобретать стабильность. Будет еще и блеск, и треск, но он на правильном пути, и этот факт очень ценен. Вообще вся наша тройка – Карен Хачанов, Даниил Медведев и Рублев – уже в элите, у них хорошая здоровая конкуренция, и через полтора-два года все они созреют, а на следующий год, думаю, все трое будут в топ-30.

Напомним, что Рублев стал победителем турнира ATP в Умаге. В финале он в двух сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци. При этом россиянин попал в основную сетку соревнований в статусе "лаки лузера". Для 19-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде. Рублев поднялся с 74-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).