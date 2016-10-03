Шамиль Тарпищев: "Хачанов победой в турнире ATP показал, что готов играть с мужиками"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Карен Хачанов своей победой на турнире ATP показал, что готов сражаться на равных с уже состоявшимися спортсменами. 20-летний теннисист завоевал первый трофей в своей карьере. Эта победа позволила ему подняться в рейтинге со 101-го на 55-е место.

- Хачанов уже был чемпионом Европы. Он, так же как и Рублев, Сафиуллин, Карацев, Медведев, находится под особым присмотром, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Их курирует Игорь Куницын. Смотрел матчи Хачанова, мне понравилось, что он очень хорошо функционально готов был. Он за год очень вырос и теперь реально может играть с мужиками. Адаптировался к мужскому теннису. Победа на турнире ATP - это первая ласточка для него. Это огромный эмоциональный задел на будущее. Его только можно похвалить за ту работу, которую он проделал. Очень оптимистичен в отношении Хачанова.

Аналогичного прорыва мы ждем от Рублева, Сафиуллина и Медведева. Они все вместе с Хачановым являются ближайшим резервом Кубка Дэвиса. Почти каждый из них уже обстрелян в Кубке Дэвиса. Это большая школа. Следующий этап - игра Медведева на Кубке Дэвиса, что и планируется. Хачанова я могу только похвалить за ту работу, которую он сделал. Он на правильном пути. Победа в турнире ATP - стартовая площадка, с которой он будет штурмовать более серьезные высоты.