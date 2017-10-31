Рублев проиграл Вердаско в первом круге турнира в Париже

Россиянин Андрей Рублев в матче первого круга на турнире в Париже в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вердаско (Испания) - РУБЛЕВ (Россия) - 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)

Ф. Лопес (Испания) - Эрбер (Франция, WC) - 7:6 (7:4), 6:3

Чорич (Хорватия, Q) - Штруфф (Германия, Q) - 6:3, 6:4

Маннарино (Франция) - Феррер (Испания) - 6:2, 6:4