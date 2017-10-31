Рублев проиграл Вердаско в первом круге турнира в Париже

Россиянин Андрей Рублев в матче первого круга на турнире в Париже в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вердаско (Испания) - РУБЛЕВ (Россия) - 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)
Ф. Лопес (Испания) - Эрбер (Франция, WC) - 7:6 (7:4), 6:3
Чорич (Хорватия, Q) - Штруфф (Германия, Q) - 6:3, 6:4
Маннарино (Франция) - Феррер (Испания) - 6:2, 6:4
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Grey Owl
Только что осенило. Мне кажется, что Медведев, Хачанов и Рублёв специально проиграли свои матчи ради турнира в Милане - там они звёзды, а здесь в элите никто. Потому что проиграть никакущему Матье - это что-то вопиющее, не верю. Для меня сезон на этом окончен.
19:34
Grey Owl
Только что осенило. Мне кажется, что Медведев, Хачанов и Рублёв специально слили свои матчи ради турнира в Милане - там они звёзды, а здесь в элите никто. Потому что проиграть никакущему Матье - это что-то вопиющее, не верю. Для меня сезон на этом окончен.
19:31