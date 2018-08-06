Рублев поднялся на 9 строчек в рейтинге АТР и опередил Хачанова

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 46-го на 37-е место в рейтинге АТР, сообщает пресс-служба организации. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнира в Вашингтоне.
Рублев теперь является лучшим из россиян в рейтинге. Он опередил Карена Хачанова, который опустился на 38-е место. На 68-й позиции идет Даниил Медведев, на 87-й - Евгений Донской.
Первая десятка рейтинга осталась практически неизменной. Местами поменялись только Григор Димитров, который теперь пятый, и Кевин Андерсон. Первой ракеткой мира остается Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP от 30 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5665
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5455
5 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4610
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4355
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3665
9 (9). Джон Изнер (США) - 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) - 3355
37 (46). Андрей Рублев (Россия) - 1180
38 (37). Карен Хачанов (Россия) - 1175
68 (63). Даниил Медведев (Россия) - 822
87 (76). Евгений Донской (Россия) - 688.