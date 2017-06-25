Роджер Федерер: "После турнира в Штутгарте немного сомневался в себе"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что победа на турнире в Халле придает ему уверенность. Он также добавил, что немного сомневался в себе после поражения во втором круге турнира в Штутгарте.

– Здорово, когда удается хорошо начать финал и напомнить себе, что ты всю неделю хорошо играл, – приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – Здорово снова одержать тут победу. Я не уверен, что у меня еще будет такая возможность, так что сейчас нужно насладиться этим моментом.

После турнира в Штутгарте я немного сомневался в себе, потому что впервые за 15 лет проиграл в первом матче на траве. Так что я доволен, что быстро оправился, оставил поражение позади и напомнил себе, что умею играть на траве. Эта победа придает мне уверенности, и я понимаю, что нахожусь в хорошей форме. В психологическом плане я снова свеж, и я вошел в игровой ритм.

Федерер выиграл 92-й турнир в карьере