Раонич проиграл 208-й ракетке мира во втором круге турнира в Брисбене

Канадец Милош Раонич (4) во втором круге турнира в Брисбене проиграл австралийцу Алексу де Минору со счетом 4:6, 4:6.

За выход в полуфинал 18-летний де Минор, который занимает 208-е место в рейтинге АТР, поборется с американцем Майклом Ммохом.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Де Минаур (Австралия, WC) - Раонич (Канада, 4) - 6:4, 6:4

Ммох (США, Q) - Зверев М. (Германия, 8) - 6:2, 5:7, 6:4

Киргиос (Австралия, 3) - Эбден (Австралия) - 6:7, 7:6, 6:2