Раонич обыграл Димитрова в Мадриде

Канадский теннисист Милош Раонич победил болгарского спортсмена Григора Димитрова во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3. В третьем раунде Раонич сыграет со своим соотечественником Денисом Шаповаловым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:5, 3:6, 6:3

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:3

Душан Лайович (Сербия, Q) – Ришар Гаске (Франция) – 7:6(7:1), 7:6(7:1)