Рафаэль Надаль: "Вероятно, это худшее поражение в году"

Испанец Рафаэль Надаль выразил разочарование результатом матча с канадцем Денисом Шаповаловым. Он уступил 18-летнему сопернику со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7).

– Вероятно, это худшее поражение в году, – цитирует официальный сайт АТР Надаля. – Денис хорошо сыграл, а я – плохо. Когда такое происходит, остается только пожелать сопернику всего хорошего. Я уступил оппоненту с гораздо более низким рейтингом. К тому же упустил возможность стать первой ракеткой. Я слишком много ошибался. А Шаповалову нечего было терять. Для него ситуация была беспроигрышной.