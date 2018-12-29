Останется ли Федерер в теннисе до 2020 года? Отвечает сам теннисист

Швейцарец Роджер Федерер допускает, что останется в теннисе до 2020 года. 37-летний теннисист в сезоне-2018 выиграл Australian Open, три турнира ATP, поднимался на первое место рейтинга, а закончил год на третьей строчке. Ранее он объявил, что будет выступать в 2019 году.

- У меня есть представление того, каким будет мое расписание в 2019 году. Хотя я не совсем уверен, что произойдет этой весной на траве, грунте, харде, - цитирует SRF Федерера. - Обсуждения с моей командой продолжаются. Тогда и посмотрим, выступлю ли я в сезоне-2020.