Новиков и Кудла – во втором круге турнира в Ньюпорте

Американец Денис Новиков в двух сетах обыграл швейцарца Марко Кьюдинелли в первом круге турнира ATP в Ньюпорте. Другой представитель США Денис Кудла одолел соотечественника Митчелла Крюгера и теперь встретится с хорватом Иво Карловичем.

Также в следующий раунд пробились немцы Тобиас Камке и Петер Гойовчик.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Камке (Германия) – Фритц (США) – 6:3, 6:3

Гойовчик (Германия) – Квятковски (США, WC) – 6:3, 6:3

Кудла (США) – Крюгер (США) – 6:4, 5:7, 6:0

Новиков (США) – Кьюдинелли (Швейцария) – 6:1, 6:3