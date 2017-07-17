Новиков и Кудла – во втором круге турнира в Ньюпорте

Американец Денис Новиков в двух сетах обыграл швейцарца Марко Кьюдинелли в первом круге турнира ATP в Ньюпорте. Другой представитель США Денис Кудла одолел соотечественника Митчелла Крюгера и теперь встретится с хорватом Иво Карловичем.
Также в следующий раунд пробились немцы Тобиас Камке и Петер Гойовчик.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships
Призовой фонд 535 625 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Камке (Германия) – Фритц (США) – 6:3, 6:3
Гойовчик (Германия) – Квятковски (США, WC) – 6:3, 6:3
Кудла (США) – Крюгер (США) – 6:4, 5:7, 6:0
Новиков (США) – Кьюдинелли (Швейцария) – 6:1, 6:3