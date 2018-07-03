Надаль вышел во второй круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль в первом круге Уимблдона обыграл израильтянина Дуди Селу со счетом 6:3, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут.

Во втором круге Надаль встретится либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Дуди Села (Израиль) - 6:3, 6:3, 6:2

Ник Киргиос (Австралия, 15) - Денис Истомин (Узбекистан) - 7:6(7:3), 7:6(7:4), 6:7(5:7), 6:3

Симоне Болелли (Италия, LL) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 7:6(7:5), 7:6(8:6), 6:1

Стефан Робер (Франция, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 7:6(7:5), 6:2, 6:1

Фрэнсис Тиафо (США) - Фернандо Вердаско (Испания, 30) - 7:6(8:6), 7:6(7:5), 3:6, 6:3

Мэттью Эбден (Австралия) - Давид Гоффен (Бельгия, 10) - 6:4, 6:3, 6:4